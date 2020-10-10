السبت 10 أكتوبر 2020
توقيت مصر 14:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالفيديو.. إنزال خطيب الجمعة من على المنبر وطرده من المسجد

وزيرة التعاون الدولي: بنعمل حاجات تفتح الشهية

سميرة أحمد: دور "الشيماء" أعز الأعمال إلى قلبي

لهذه الأسباب لا تشربوا القهوة على "معدة فارغة"

الغيابات صداع مزمن فى رأس "باتشكيو"

بسبب ركبتها.. مصور نجوى كرم يعتذر عن صورة أثارت جدلًا

خطة وزارة الأوقاف في افتتاح المساجد

هل تعمدت تلك "الفنانة السعودية" إثارة الجدل؟

بالفيديو.. أردني يدعي اختراع علاج لـ"كورونا" والأمن يستدعيه

بـ9.5 مليار جنيه ..التضامن تزف بشري سارة للمواطنين

لهذه الأسباب لا تشربوا القهوة على "معدة فارغة"

احتساء القهوة
أرشيفية
 
السبت، 10-10-2020 02:03 م متابعات - الدويني فولي

"شرب القهوة على معدة فارغة، يحمل في طياته كثيراً من المخاطر للجسم" هكذا كشف مختصّون من جامعة باث البريطانية بحسب مجلة "Focus.de".

المجلة قالت إن مجموعة من المختصّين في هذه الجامعة، درست نتائج تحليل الدم لـ 29 متطوعاً، للبحث عن صلة بين مستويات الإنسولين واستهلاك القهوة على الريق.


وتبيّن لهم أن تناول فنجان من القهوة في الصباح، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي.

وبحسب المختصين فقد تم إعطاء المشاركين قهوة مع السكر بعد الاستيقاظ من النوم، حيث كان محتوى السعرات الحرارية فيها مساوياً لوجبة إفطار عادية، وفي المرحلة الأخرى، كان يتم إيقاظهم لبضع دقائق كل ساعة، ليشربوا قهوة سوداء، ثم مشروباً حلواً.

ونتيجة لذلك، وجد الباحثون أن قلة النوم واستهلاك القهوة، أثرا سلباً في مستوى السكر في الدم، الذي زاد بنسبة 50 بالمائة.

ووفقا للعلماء، يرجع ذلك إلى عدم قدرة الجسم على امتصاص الجلوكوز فور الاستيقاظ، ولذلك يوصي الخبراء بعدم شرب القهوة على معدة فارغة، بل أثناء الإفطار أو بعده، لأن هذا سيقلل من المخاطر الصحية.

 

إقرأ ايضا

الفنانة سميرة أحمد

سميرة أحمد: دور "الشيماء" أعز الأعمال إلى قلبي

43c9407f1653278f3501bac771c7cebe

بسبب ركبتها.. مصور نجوى كرم يعتذر عن صورة أثارت جدلًا

.

شتائم خارجة بين أحمد فهمي و شيكابالا .. وحازم إمام و مرتضى يتدخلان

أخبار متعلقة

جنين

دراسة مفزعة: ولادة جنين ميت كل 16 ثانية حول العالم

c966d9979898c8277bfc4c4f0fe447f2

دراسة تكشف مفاجأة عن العلاقة الحميمية للمرأة