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لهذا السبب هاجم محمد فوزي أغنية "على حسب وداد قلبي" للعندليب

محمد فوزي
محمد فوزي
 
الثلاثاء، 20-10-2020 03:37 م المصريون
في تسجيل إذاعي نادر يرجع لعام 1963 هاجم محمد فوزي أغنية "على حسب وداد قلبي" مؤكداً إن عبد الحليم حافظ لم يقم بتطوير الأغنية الفلكورية القديمة بشكل لائق، ولفت إن التطوير الحقيقي للحن لم يحدث، بل تم الأستفادة من التيمة القديمة للأغنية بدون تطوير.
واستشهد فوزي بأغنية "زروني كل سنة مرة" التي قامت بتطويرها المطربة فيروز بعد أن غناها سيد درويش، وأكد إنها قامت بغنائها بشكل جديد ولحن مختلف.
يشار إلي إن اليوم تحل الذكرى الـ 54 لوفاة الفنان محمد فوزي، الذي توفي يوم 20 أكتوبر 1966 عن عمر 48 سنة.
 

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