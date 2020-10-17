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لهذا السبب بسمة وهبة تطالب جمهورها بالدعاء لها

بسمة وهبة من أمام غرفة العمليات
بسمة وهبة من أمام غرفة العمليات
 
السبت، 17-10-2020 06:16 م المصريون
قبل دخولها حجرة العمليات لإجراء عملية جراحية في غاية الصعوبة شاركت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها بفيديو لها من إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، وطالبتهم بالدعاء لها وكتبت على صفحتها على انستجرام "استودعكم الله الذى لا تضيع ودائعه أبدًا"، وتلت آية "يد الله فوق أيديهم".
وأضافت: "يا رب إن شاء الله خير بإذن الله بفضل الله ثم دعاكم لا تنسونى فى الدعاء"، فيما كتبت فى تعليقها على مقطع الفيديو"من لندن أسألكم الدعاء.. العملية حالاً".
وكانت الإعلامية بسمة وهبة قد كشفت عن إصابتها بالسرطان وشرحت ما تعانيه  من خلال مداخلة هاتفية لها  عبر برنامج مساء دي ام سي وقالت بسمة"أعانى من مشكلة فى المعدة بالإضافة إلى نزيف، وليست حالة نادرة ولكنها حالة غاية فى الصعوبة، وربنا كرمنى بطبيب إنجليزى استطاع أن يقوم بالكشف على حالتى، وتحسنت على يده بفضل العلاج الذى كتبه وتناولته ولم تأت لى الأعراض لمدة شهر، وأضافت: "أنا فى نعمة وفضل من الله والحمد لله، المشكل الثانية إن النزيف كان نتيجة الهرمونات التى تساعد على تنشيط الخلاية السرطانية، والتى لم يكن من المفروض تواجدها لدى بسبب كونى مريضة سرطان"
وعن ملخص تجربتها مع المرض فى الآونة الأخيرة، قالت وهبة، أن ملخص التجربة هى "أنك تسلمى أمرك لله، وأنى لا أزعل من أى شيء أبتلى به، وأن لما ربنا يبتلينى بنبسط وبسجد شكر لربنا"
 

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