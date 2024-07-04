لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 حبات من المشمش





المشمش من الفاكهة الصيفية ذات المذاق المحبب لدى الكثيرون منا، وله العديد من الفوائد الصحية التي لا حصر لها.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن، تناول 3 حبات من المشمش على صحة الكوليسترول والسكر معا لها فوائد مذهلة.

وأضافت، أن المشمش يقلل من الكوليسترول الضار لأنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان، وتساعد علة خفض امتصاص الكوليسترول الضار لي الأمعاء مما يقلل من مستواه في الدم.

وأشارات إلى أن المشمش يحفز من إنتاج الكوليسترول الجيد، ويحسن من وظائف الكبد بشكل فعال.

وأكدت على أن المشمش ينظم من مستويات السكر في الدم، لأنه مصدر غني بالمغنسيوم الذي يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، كما يقلل من خطر الإصابة بالسكري ويحسن من الأنسولين.

وقدمت عدة فوائد أخرى للمشمش وتتمثل في ما يلي:

الحماية من الالتهابات.

حماية الخلايا من التلف.

الوقاية من السرطان.

تعزيز صحة القلب.

دعم الجهاز الهضمي.

يمكنك تناول المشمش المجفف.

يمكنك إضافة المشمش إلى سلطة الزبادي الخاصة بك.

يمكنك تناول عصير المشمش الطازج.