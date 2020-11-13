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لن تصدق ..أول تعليق لبوسي عن أزمتها مع والدها

المطربة بوسي
المطربة بوسي
 
الجمعة، 13-11-2020 11:05 ص إيمان هاني

عقبت المطربة بوسي، علي ما أثاره والدها عبر وسائل الإعلام بأنها ابنة عاقة ولا تهتم لمطالبه، قائلة: "مش هينفع إن أكلم عن حاجة جات من ناس توجك.. مش هينفع أغلط حتى لو جوايا نار"، مردفة: "لكن لما تبقى الضربة جاية من أقرب الناس ليا.. لما تبقى الضربة في ضهري وجايا مع أعدائي عليا بيبقى الأمر صعب".
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المذاع عبر قناة "سي بي سي ش"، أنها تتجنب دائمًا الحديث عن المشاكل التي تخص حياتها خاصة إذا ما أتت من شخص يخصها جدًا كوالدها، مردفة: "الهجمة التي حصلت عليا من والدي كانت ضمن حرب عليا لإظهار إني غير كويسة".
وتابعت: "أنا لو بنت عاقة مكنش يبقى عندي 15 سنة وأطلب من والدتي أنزل عشان أشيل من عليها الحمل.. ووالدي مش موجود في حياتي ومطلق والدتي وأنا في بطن أمي".
وواصلت: "أنا طلعت كانت أمي هي كل حياتي وأخوالي هم من قاموا بتربيتي وكنت أقابل والدي في الطريق صدفة ومكنتش عارفه  أقوله يا بابا ولا لأ"، معقبة: "والدي تزوج كتير أوي وخلف أبناء كثيرة وتركهم في الشارع ولم يصرف على أحد منهم ولم يجوز ابنة واحدة من بناته".
وأردفت: " أنا اتخضيت من اللي حصل.. قبلها بيومين كنت بعتاله فلوس وكنت لسه هبعتله كمان"، موجهة رسالة له: "إنت كنت فين في السنين اللي فاتت في عز المشاكل لما كنت عايزه حد يبقى ضهري وسندي وملقتش".


 

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