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لن تتخيل ما قاله محمد هنيدي عن فتاة المعادي

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لن تتخيل ما قاله محمد هنيدي عن فتاة المعادي
 
الأربعاء، 14-10-2020 06:21 م الطيب حسين
ندد الفنان محمد هنيدي بشكل قوي بجريمة سحل فتاة المعادي، رافضًا وصف بشر على من قام بهذه الفعلة الشنعاء.

وكتب عبر "تويتر" معلقاًا على صورة الفتاة: "البنت الجميلة دي اسمها مريم محمد كانت ماشيه في امان الله، جيه ٣ كائنات ماينفعش نقول عليهم حتى حيوانات مفترسة لاننا هنكون ظلمنا الحيوانات، وتحرشوا بيها ولما حاولت تبعد عنهم تسببوا في وفاتها. ربنا يرحمك ويصبر اهلك وياريت الكائنات دي يتم توقيع أقصي عقوبة عليها عشان يكونوا عبرة".

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة، أن متهمين اثننين نفذا الجريمة، وأن أحدهم "شدّ" حقيبة الفتاة والتي كانت تمسكها وتلفها حول رقبتها بإحكام.
وتابعت التحريات أن المجني عليها اصطدمت رأسها بالسيارة، التي استخدمها المتهمان ما أدى لكسر في الجمجمة ووفاتها في محل الواقعة.



 

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