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لمرضي القولون العصبي.. هذه الخطوات تنجيك من آلامه

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لمرضي القولون العصبي.. هذه الخطوات تنجيك من آلامه

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 15-06-2021 10:55 ص متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر آلام القولون العصبي من الآلام التي لا يتحملها الإنسان ويلجأ لأي وصفة أو علاج للتخلص منها وتقليلها.
وقد تتسبب بعض المأكولات في آلام  القولون العصبي والذي هو عبارة عن اضطراب معدي معوي يصاحبه آلام في البطن وتغيرات في حركة الأمعاء، خاصة الأطعمة التي تحتوي علي " الفودماب" أو الكربوهيدرات المخمرة التي تكون أكثر صعوبة في الهضم .
 وأشارت الدراسات والأبحاث الجديدة إلي العديد من الخطوات التي من الممكن أن تقلل من هذه الآلام، ومن أهمها تجنب تناول بعض الخضروات التي يمكن أن تهيجه، منها: الثوم والبصل والخضروات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل "الكرنب"، فيما ينصح بتناول عدد الخضروات التي يسهل هضمها مثل الجزر، والكرفس، والفاصوليا الخضراء، والباذنجان، والخيار، والفلفل، والبامية.

 

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