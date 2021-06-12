السبت 12 يونيو 2021
توقيت مصر 10:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مي العيدان تكشف كيف تم علاجها من نفس مرض دلال عبدالعزيز

القباح وأعضاء بمجلس النواب يحتفلون مع العارضين بـ" ديارنا " بنجاح المعرض

" البارون " يستقبل طلبة فنون حلوان في معرض " في ضيافة أمبان"

لمرضي السكر.. أحذر هذه الفواكه

رياح مثيرة للأتربة و سحب رعدية... تعرف علي طقس المملكة اليوم

شاهد.. أول جواز سفر للملك فيصل بن عبد العزيز

الدولار يفتتح التعاملات الصباحية بهبوط حاد ويسجل هذا الرقم

طقس حار يجتاح مصر غدًا

ظهور إعلامية بالمايوه في حمام سباحة لأول مرة في السعودية

بث مباشر يورو 2020.. مباراة إيطاليا وتركيا في افتتاح كأس أمم أوروبا

ADS
 

لمرضي السكر.. أحذر هذه الفواكه

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 12-06-2021 10:15 ص متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر الفواكه من الأكلات المحببة التي يقبل عليها الجميع في أي وقت فإلي جانب طعمها اللذيذ المتنوع فهي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان من فيتامينات و أملاح معدنية.
وأشارت الدراسات الحديثة إلي أن هناك بعض أنواع من الفاكهة تعتبر خطر علي مريض السكر لأنها تعمل علي رفع مستوي السكر في الدم خاصة الأنواع التي تتحلل بسرعة، حسبما نشرت " صدي" .
ومن أهم هذه الفواكه التي تعمل علي زيادة السكر في الدم لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات: البطيخ واليقطين والأناناس وعصير الفواكه والفاكهة المجففة، تعتبر أفضل ثمار الفاكهة المفيدة لمرضى السكرى، هي: البرتقال والفراولة وافوكادو والبرقوق والجريب فروت والتفاح والخوخ والموز والتوت.
 

إقرأ ايضا

قصر البارون

" البارون " يستقبل طلبة فنون حلوان في معرض " في ضيافة أمبان"

ارشيفية

رياح مثيرة للأتربة و سحب رعدية... تعرف علي طقس المملكة اليوم

ريما الكديمي

السورية " الكديمي" تحصد جائزة أفضل مشروع اجتماعي بألمانيا

أخبار متعلقة

ارشيفية

تحذيرات طبية لمرضي السكر من " الفطر الأسود"