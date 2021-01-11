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لماذا اعتذر هادي الجيار عن «مدرسة المشاغبين»؟

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مدرسة المشاغبين
 
الإثنين، 11-01-2021 10:30 ص المصريون

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مواقف سابقة للفنان الراحل هادي الجيار، الذي ودعنا أمس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر 72 عامًا.
ومن ضمن اللقاءات التي استرجعها الجمهور، لقاء برنامج "صاحبة السعادة" الذي يعرض على "DMC"، من تقديم إسعاد يونس، والذي كشف فيه عن كواليس مسرحية "مدرسة المشاغبين" وسبب اعتذاره عن الاستمرار فيها.
حيث قال الجيار إنه لم يكن يستطيع في البداية أن يجاري نجوم المسرحية في "نكاتهم" قائلا: "كانت إفيهات جديدة لدرجة أنني كنت أضحك عليها مثل الجمهور"، الأمر الذيي دفعه للجوء إلى الإعتذار عن المشاركة من الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي.
وتابع الجيار: "قلت للأستاذ عبد المنعم مدبولي مش عارف أروح فين وأجي منين في وسطهم، قالي أقعد وأتعلم وجرب وحاول تعمل زيّهم، واتمشى على المسرح كأنك في فسحة بيتكم، وأقنعني أن أكمل".
 

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