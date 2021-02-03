الأربعاء 03 فبراير 2021
توقيت مصر 11:03 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ماذا قالت الصحف التركية عن مصطفى محمد بعد هدف أول مباراة؟

الصحة العالمية تحذر من توزيع لقاحات " كورونا"

رحيل بطل بريطانيا

إيفانكا ترامب تعلن عن ثروتها.. رقم صادم

تردد قناة " بي إن سبورت" المفتوحة التي ستنقل مباراة الأهلي والدحيل

بالصور.. سيدة تلد توأمًا مختلفي اللون في واقعة نادرة

للمرة الثانية.. انفجار صاروخ المستقبل لنقل البشر إلي القمر

الصحة العالمية من " ووهان " تكشف أسرار جديدة عن " كورونا "

بايدن يصدر قرارات جديدة للهجرة

المتهم بهتك عرض فنانة: «كنت هسرقها بس طلعت حلوة ومثيرة»

ADS
 

للمرة الثانية.. انفجار صاروخ المستقبل لنقل البشر إلي القمر

انفجار صاروخ "ستارشيب "
انفجار صاروخ "ستارشيب "
 
الأربعاء، 03-02-2021 09:39 ص متابعات- أمينة عبد العال
أنفجر نموذج الصاروخ الأولي لصاروخ " ستارشيب " عند هبوطه بعد تجربة إطلاق من بوكا تشيكا في ولاية تكساس الأمريكية ، لتكون الحادثة الثانية لتدمير صاروخ تجريبي .
و الصاروخ أنفجر في آخر مراحل هبوطه ، وكان نموذج أولي لصاروخ الأحمال الثقيلة الذي تطوره شركة الملياردير إيلون ماسك لحمل البشر وحمل شحنات تصل إلي مئة طن في مهام إلي القمر و المريخ في المستقبل ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
وصرح مهندس التكامل الرئيسي في سبيس إكس، جون إنسبروكر، خلال البث الشبكي لإطلاق سبيس إكس: "مرة أخرى، علينا العمل على هذا الهبوط قليلاً، مضيفا : "لقد حصلنا على الكثير من البيانات الجيدة، والهدف الأساسي- إظهار السيطرة على المركبة في إعادة الدخول دون سرعة الصوت - بدا جيدًا للغاية، وسنأخذ الكثير من ذلك".
جدير بالذكر أن الصاروخ " ستارشيب" إس_إن 9 انفجر في آخر مراحل هبوطه مثلما دمر الصاروخ إس إن 8 قبله .

 

إقرأ ايضا

ارشيفية

الصحة العالمية تحذر من توزيع لقاحات " كورونا"

إيفانكا ترامب و زوجها

إيفانكا ترامب تعلن عن ثروتها.. رقم صادم

0

بالصور.. سيدة تلد توأمًا مختلفي اللون في واقعة نادرة