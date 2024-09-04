للمتزوجين.. ماذا يحدث للعضو الذكري خلال العلاقة الحميمية بعد تناول التفاح





يساعد التفاح الرجال على ممارسة العلاقة الحميمة بشكل أكثر فعالية، لاحتوائه على عناصر غذائية، تقدم للعضو الذكري مجموعة مذهلة من الفوائد.

في السطور التالية، نستعرض فوائد التفاح للعضو الذكري، وفقًا لمواقع "Healthline" و"Medical Daily" و"Eatthis" و"The HealthSite".

فوائد التفاح للعضو الذكري

1- تحسين الانتصاب

يتميز التفاح بمحتواه العالي من كيرسيتين، وهو مركب يساعد على زيادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، لا سيما العضو الذكري، مما يحسن انتصاب القضيب أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.

2- الوقاية من الضعف الجنسي

في مراجعة عام 2016، وجد الباحثون أن استهلاك 500 ملليجرام من مركب كيرسيتين المتوفر في التفاح يوميًا يقلل من معدل إصابة الرجال بالضعف الجنسي، عن طريق السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

3- مكافحة سرطان البروستاتا

يحتوي التفاح، تحديدًا قشرته الخارجية، على حمض أورسوليك، الذي يوفر للرجال حماية كبيرة ضد الإصابة بسرطان البروستاتا، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، بحسب إحدى الدراسات.

4- زيادة التحمل الجنسي

ينخفض شعور الرجل بالتعب أثناء الجماع عند تناول التفاح قبل ممارسة العلاقة الحميمة، لأن مركب الكيرسيتين يساعد عضلات الجسم على تحقيق أقصى استفادة من الأكسجين الواصل إليها، مما يزيد القدرة على التحمل الحنسي.

5- فياجرا طبيعية

يغني التفاح الرجال عن تناول المنشطات، مثل الفياجرا، قبل العلاقة الحميمة، لأنه من الفواكه التي تساعد على تعزيز القدرة الجنسية بصورة طبيعية.