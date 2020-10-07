للسيدات فقط.. نصائح للقضاء على آلام الدورة الشهرية

الأربعاء، 07-10-2020
03:24 م
محمد فضل- متابعات
معظم السيدات
والفتيات يعانين من آلام شديدة خلال فترة الدورة الشهرية
، حيث تعد هذه التقلصات
جزءًا طبيعيًا جدًا من فترة الحيض الشهري، ولكنها قد تمنع البعض من ممارسة أنشطتهن
اليومية مثل الدراسة أو العمل.
لذا إليكي
مجموعة من النصائح
للتخفيف من الآم الدورة
الشهرية، كما تقدمها إحدى المتخصصات، وهي:
-استخدام أكياس الماء الدافئة او كمادات
ماء دافئ، وتوضع أسفل البطن أو اسفل الظهر أو حتى يمكن الاستحمام بماء دافئ، لأن
الماء الدافئ يحفز تدفق الدم وتريح نسيج عضلة الرحم بالتالي يخف الألم نوعًا ما .
- استخدام الوسادة
..وضع الوسادة أسفل الركبتين بعد التمدد على الظهر
أو التمدد على
الجانب مع ضم الركبتين إلى الصدر، حيث يقلل هذا الوضع من توتر عضلات الظهر
- ممارسة تمارين
رياضية خفيفة ، الرياضة الخفيفة تساعد على زيادة معدل تدفق الدم، بالتالي تساهم في
التخفيف من التقلصات كالمشي الخفيف
- التخفيف من
تناول الأغذية المالحة، لأن يعتبر تناول الأطعمة المالحة تزيد من التورم و
الانتفاخ وبالتالي يرتفع معدل التقلصات
-الاهتمام بالغذاء الصحي مثل الخضار
والفاكهة يسهم في منح النساء الراحة خلال أيام الدورة الشهرية
حيث يعمل بعضها
كمضادات للالتهاب مثل : الطماطم، الكرز ،
الفلفل الألوان.
- لا بد من شرب
الماء بكميات كافية لأنها تساهم في تخفيف
الانتفاخ الذي يزيد من حدة الأعراض، خصوصًا لبعض النساء التي تعاني في فترة الحيض
من الإسهال أو القيء فيجب أن يتم تعويض هذا الفقد من السوائل كي لا يحدث جفاف
بالجسم، وتقدر الكمية المناسبة لشرب الماء 8 أكواب ماء يوميًا
-الابتعاد عن التدخين وتخفيف المنبهات
لأنها تزيد من حدة الألم مثل الشاي
والقهوة .
-فيمكنك تناول المشروبات الدافئة مثل
:البابونج، مغلي النعناع الأخضر، لأن هذه مشروبات تساهم في تخفيف الآلام .
ومن أهم الأغذية التي تقلل من ألم الحيض
وتدعم الصحة و هما الأسماك، الأغذية
الغنية بالكالسيوم، اللوز، الخضراوات
الورقية الداكنة.