للرجال.. حاربوا السرطان بهذا المشروب

الإثنين، 21-09-2020
03:46 م
محمد فضل- متابعات
وجدت
الدراسة التي أجرتها جامعة واشنطن أن الرجال
الذين يتناولون حصتين أو أكثر من
اللبن
الزبادي أسبوعيًا لديهم إحتمال أقل بكثير للإصابة بأورام في الأمعاء والتي
قد تصبح سرطانية في النهاية، بحسب صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.
وذكرت
الصحيفة أنه بعد تتبع أكثر من 32 ألف رجل لمدة 25 عامًا، وجد الباحثون أن الذين
تناولوا ما لا يقل عن حصتين من اللبن
الزبادي أسبوعيًا كان احتمال حدوث نمو ورم
غدي "حميد" أقل بنسبة 19 في المئة.
وأيضا
كان الأشخاص الذين يتناولون وجبات من اللبن
الزبادي بشكل منتظم، أقل عرضة للإصابة
بأورام من النوع الأكثر خطورة بنسبة 26 في المئة
وأوضح
الباحثون أنهم غير قادرين على التأكد من السبب الذي يؤدي الى ذلك، لأن الدراسة
قائمة على الملاحظة، وفق قولهم.
ومع
ذلك أشاروا إلى أنه يمكن أن يكون السبب وجود نوعين من البكتيريا الشائعة في
الزبادي الحي وهما Lactobacillus bulgaricus و Streptococcus
thermophilus.
وأضاف
الباحثون أن الخصائص المضادة للالتهابات في منتج الألبان قد تقلل أيضًا من تسرب
الأمعاء، وهي حالة تمر فيها جزيئات الطعام غير المهضومة والسموم الجرثومية
والجراثيم عبر جدار الأمعاء، وبالتالي تحمي الشخص من المرض.
ولفتت
الصحيفة إلى أنه في حين أن الرجال
الذين تناولوا اللبن
الزبادي كانوا أقل عرضة
للإصابة بنمو ورم حميد، لم يُلاحظ نفس الرابط عند النساء.