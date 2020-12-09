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لتنظيف الإنترنت.. الصين تحظر 105 تطبيق بينهم شركة سفر أمريكية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 09-12-2020 02:40 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أنها أزالت 105 تطبيق اعتبرتها غير قانونية بما فيها تطبيق شركة السفر الأمريكية الكبيرة " Tripadvisor "  " ، في محاولة جديدة لتنظيف الإنترنت .
و لم يتضح سبب وقوع شركة السفر الأمريكية ضمن الحملة  ، خاصة أن معظم المنصات تعود إلي شركات صينية محلية ، كما لم ترد الشركة علي طلب التعليق .
والشركة الأمريكية تضم مراجعات للفنادق و وجهات العطلات و مقرها في ماساتشوستس .
جدير بالذكر أن المنظمون الصينيون أشاروا إلي أن عملية التنظيف واسعة النطاق  بدأت الشهر الماضي .
 

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