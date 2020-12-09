لتنظيف الإنترنت.. الصين تحظر 105 تطبيق بينهم شركة سفر أمريكية

الأربعاء، 09-12-2020
02:40 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت إدارة الفضاء
الإلكتروني الصين
ية أنها أزالت 105 تطبيق
اعتبرتها غير قانونية بما فيها تطبيق
شركة السفر
الأمريكية الكبيرة " Tripadvisor " " ، في محاولة جديدة لتنظيف الإنترنت .
و لم يتضح سبب وقوع شركة السفر
الأمريكية ضمن الحملة ، خاصة أن معظم المنصات تعود إلي شركات صينية
محلية ، كما لم ترد الشركة علي طلب التعليق .
والشركة الأمريكية تضم مراجعات للفنادق و وجهات العطلات و مقرها في
ماساتشوستس .
جدير بالذكر أن المنظمون الصين
يون أشاروا إلي أن عملية التنظيف واسعة
النطاق بدأت الشهر الماضي .