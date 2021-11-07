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لأول مرة .. التضامن الاجتماعي تنظم معرضاً لمنتجات طلبة الجامعات

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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الأحد، 07-11-2021 08:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
تفتتح وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج يوم الاثنين المقبل معرضا لمنتجات طلبة الجامعات اليدوية والذي يعد الأول من نوعه الذي تفتتحه الوزيرة تحت شعار "الطلاب المنتجين".
ويقام المعرض على مساحة ٦٢٥ متر مربع بمجمع الكليات بجامعة الاسكندرية بالتعاون مع رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز قنصوه، حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
و من المقرر أن يستمر المعرض خلال الفترة من ٧- ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ ، ويفتح أبوابه لاستقبال الجمهور اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصرا.
ويعد هذا المعرض خطوة لتشجيع الطلاب على العمل والإنتاج والدخول إلى سوق العمل والتعرف على احتياجات السوق بحيث يستطيع هؤلاء الشباب تأسيس مشروعات صغيرة ومنتجة والتنشئة على قيم الاستثمار والادخار،ويضم المعرض منتجات خاصة من المشغولات اليدوية والابتكارين من إنتاج الطلاب.
كما يشارك في المعرض أيضا ٤٠ عارضًا من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بالإضافة إلى منتجات محافظة شمال سيناء، لبيع منتجات ملائمة للطلاب بأسعار اقتصادية.
ويتكون المعرض من عدد ١٥ برجولة تضم العارضين ومنتجاتهم اليدوية المتنوعة من الملابس والمنسوجات والمفروشات والإكسسوارات.
الجدير بالذكر  أن وزارة التضامن أوجدت قناة اتصال دائمة داخل جميع الجامعات المصرية الحكومية من خلال وحدات التضامن الاجتماعي وأفرع لبنك ناصر الاجتماعي في جميع الجامعات المصرية، كما تتعاون مع الوزارة في تنفيذ أنشطتها داخل وخارج الجامعات مع عدد من الجمعيات الأهلية القوية، وذلك لتقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعات عملا بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وللاستفادة من طاقاتهم في دفع عجلة التنمية للأمام.
 

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