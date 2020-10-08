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"كيندرا لوست" تعرض نفسها على مقاتل شهير مع 6 آلاف دولار

Kendra_Lust_2015
كيندرا لوست
 
الخميس، 08-10-2020 07:50 م محمد فضل
عرضت الممثلة الإباحية الأمريكية كيندرا لوست على مواطنها مايك بيري 6000 دولار لترافقه في نزاله ضد روبي لولر، يوم 21 نوفمبر المقبل ضمن دورة "UFC 255".
بدأ كل شيء بكلمات بيري، الذي وعد لمن يدفع له المزيد من المال بمرافقته كمساعد له أثناء النزال ضد لولر، المكان الثاني محجوز لصديقته، لاتوري غونزاليس، الحامل.
وكشف الإعلامي المطلع والمعروف في أوساط عالم رياضة الفنون القتالية المختلطة، الكندي أرييل هيلواني، عن عرض بيري لمتابعيه على موقع "تويتر"، وأضاف أن المقاتل البريطاني دارين تيل على استعداد لدفع 5000 دولار.
وقالت كيندرا لوست، المعروفة باهتمامها بالرياضة، تعقيبا على عرض تيل عبر حساب "checklefthook": "أنا مستعدة لدفع 6 آلاف دولار لأكون في زاوية بيري. يمكنني أيضا تغطية نفقات سفر تيل حتى نأتي كلانا".
ورفضت صديقة بيري اقتراح الممثلة الأمريكية: "من الواضح أن ذلك لن يحدث".


 

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