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كيف يتكاثر فيروس كورونا؟.. علماء يتوصلون لتفاصيل مثيرة

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كورونا
الإثنين، 14-09-2020 02:26 م وكالات- الدويني فولي
مكّنت الدقة العالية للميكروسكوب من فحص بنية العدوى بالتفصيل.

التقط علماء من جامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة، باستخدام مجهر قوي، صورًا عالية الجودة تُظهر بوضوح عملية تكاثر فيروس كورونا في الجهاز التنفسي البشري.

لوّن أحد أعضاء فريق البحث الصور الأصلية بألوان مختلفة باستخدام أدوات خاصة. على سبيل المثال، وضع علامة باللون الأحمر على جزيئات الفيروس الجاهزة لإصابة الآخرين. هناك الكثير منها في الصور.

ويعتقد العلماء الأمريكيون أن عملهم سيساعد في تذكير الناس مرة أخرى بأهمية اتباع الإجراءات الصحية في الوقاية من العدوى. نشرت الصور على الموقع الإلكتروني لجامعة نورث كارولينا.

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