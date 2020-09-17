كيف تفرق بين كورونا ونزلات البرد والإنفلونزا؟

الخميس، 17-09-2020
06:57 م
فتحي مجدي
مع اقتراب فصل الشتاء، يشعر الكثير من الناس بالقلق بشأن كيفية التفريق بين نزلات البرد
والإنفلونزا وكوفيد – 19، خاصة مع تشابه الأعراض في الحالات الثلاثة، لذلك تحديد العرض على وجه الدقة.
قال بن ليتلوود هيلسون، كبير المسؤولين الطبيين في موقع "ديكتورلينك"، إن الإصابة بسيلان الأنف هي علامة كبيرة على الإصابة بنزلة البرد
.
في حين أن كوفيد – 19 له أعراض أكثر تحديدًا، فإن الأنفلونزا
عادة ما تؤثر على الجسم كله.
وفي تصريح إلى صحيفة "مترو"، أضاف الدكتور رافي تومار، الطبيب العام في عيادة بورتلاند الطبية في كرويدون: "التحدي مع التهابات الجهاز التنفسي العلوي هو أنه يمكن أن تظهر جميعها بأعراض مثل السعال والتهاب الحلق والأوجاع والألم".
وتابع": "ومع ذلك، يمكن أن تساعد الأعراض السائدة في التفريق بين كل منهما".
واستدرك: "مع نزلات البرد
الشائعة، يتأثر عدد أقل من الجسم بالأعراض التي تركز على الفم والأنف؛ مع الأنفلونزا
تتوقع أن يتأثر الجسم ككل بشكل أساسي؛ مع كوفيد – 19، الحمى المستمرة والسعال الجاف وخصائص محددة مثل قد يشير فقدان حاسة التذوق أو الشم إلى أن هذا قد يكون السبب".
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي:
ارتفاع في درجة الحرارة - وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك (لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك)
سعال جديد ومستمر - وهذا يعني السعال الشديد لأكثر من ساعة ، أو 3 نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة (إذا كنت تعاني عادة من السعال ، فقد يكون أسوأ من المعتاد)
فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق - وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء، أو رائحة أو طعم الأشياء مختلف عن المعتاد.
يعاني معظم المصابين بفيروس كورونا من واحد على الأقل من هذه الأعراض.
تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أعراض الإنفلونزا يمكن أن تشمل:
حمى مفاجئة - درجة حرارة 38 درجة مئوية أو أعلى
جسد مؤلم
الشعور بالتعب أو الإرهاق
سعال جاف
التهاب الحلق
صداع
صعوبة النوم
فقدان الشهية
الإسهال أو آلام في البطن
الشعور بالمرض والمرض
أما أعراض البرد
فتظهر تدريجيًا ويمكن أن تشمل:
انسداد أو سيلان الأنف
التهاب الحلق
الصداع
آلام العضلات
السعال
العطس
ارتفاع في درجة الحرارة
ضغط في الأذنين والوجه
فقدان حاسة التذوق والشم