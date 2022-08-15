«كيرة والجن» يحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.. كم حصد؟

الإثنين، 15-08-2022
12:07 م
نجح فيلم "كيرة والجن
" في تحقيق أعلى إيراد في تاريخ السينما
المصرية، متخطياً الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق".
وحقق فيلم "كيرة والجن
" 104 ملايين و174 ألفا و182 جنيها، فيما
حقق فيلم "الفيل الأزرق" 103 ملايين و633 ألفا و291 جنيها وقت عرضه.
"كيرة
والجن" من إخراج مروان حامد، وبطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز
، وهند صبري،
وسيد رجب، وأحمد مالك، وروبي، وأحمد كمال، وسلوى محمد علي، وعارفة عبد الرسول،
وهدى المفتي.
وأحداث العمل مستوحاة من رواية "1919" للروائي أحمد مراد، وهو عن
قصة حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة
1919 حتى عام 1924، حيث توحد حالة الغليان التي كان يعيشها الشارع المصري مع
اندلاع ثورة 1919، مصائر أحمد عبد الحي كيرة، وعبد القادر الجن، ليشتركا في النضال
ضد المحتل الإنجليزي.
وانطلق الفيلم في دور العرض السينما
ئية، 30 يونيو، للمنافسة في موسم عيد
الأضحى السينما
ئي.
وفي مقابلة تلفزيونية، قال الروائي والسيناريست أحمد مراد إن مروان حامد
أزال الخط الدرامي الخاص بعلاقة الملكة نازلي بشخصية "كيرة" في الفيلم والتي
كانت موجودة في الرواية.
وأضاف: "الفيلم أجمل من أن نخوض فيه مشاكل سياسية".
وتابع أن وحدة المصير وتشابه الحوادث هو ما جمع أبطال الفيلم في صفوف
المقاومة، مضيفاً: "هناك قبور لمصريين مجهولين في بلاد عديدة بسبب تجنيد
الإنجليز لهم في حروبهم".