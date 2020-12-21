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كورونا.. الموت يفجع الفنانة سمر مرسي

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سمر مرسي
 
الإثنين، 21-12-2020 11:29 ص المصريون

فجع الموت الفنانة سمر مرسي، في والدها الذي رحل عن عالمنا، اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت سمر مرسى على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام":"انتقل إلى رحمة الله تعالى القبطان بحرى:" مصطفى السيد مرسى  بسبب كوفيد 19.. أرجوكم أدعوا له .. فى الجنة يا بابا إن شاء الله وخلو بالكوا من نفسكم".
وكانت قد تعاقدت النجمة سمر مرسي على بطولة مسلسل حتى لا يطير الدخان، والذي من المقرر أن تشارك من خلاله في السباق الرمضاني المقبل.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وحسين فهمي، وريهام عبد الغفور، وجار تعاقد باقي أبطال العمل، ومن إنتاج العدل جروب، ومأخوذ عن رواية حتى لا يطير الدخان لإحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

 

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