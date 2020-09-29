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كان ينوي الاعتزال والذهاب للنبي.. ما لاتعرفه عن علاء ولي الدين

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علاء ولي الدين
 
الثلاثاء، 29-09-2020 03:06 م محمد فضل

حلت أمس الإثنين، ذكرى ميلاد الفنان الراحل علاء ولي الدين، والذي  تذكرته الفنانة حنان ترك، بالكشف عن مقولة لن تنساها، وذلك عبر حسابها  الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقالت حنان ترك من خلال تغريدتها: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا علاء سبحان الله العظيم، لن أنسى أبدا إنك قولتلي واحنا في المحيط سبحي".
ولد علاء ولي الدين في 28 سبتمبر عام 1963، في قرية الجندية مركز بني مزار بمحافظة المنيا، ورحل في عز شبابه في 11 فبراير عام 2003، عن عمر ناهز الـ40 عامًا.
وتوقع علاء ولى الدين  في تصريحات تليفزيونية وفاته، قائلًا: "أنا هموت قريب، واشتريت مدفن جديد، وجبت المسك اللي تغسلوني بيه".
ووفقا لما ذكره أقارب الفنان، اشترى علاء ولى الدين، قبل وفاته بـ 3 أشهر، مقبرة في مدينة نصر، بالقرب من "الوفاء والأمل" خلف مدافن الشيخ كشك، لتجمعه هو وأسرته بعد رحيله.
وقال شقيق الفنان علاء ولي الدين، إن النجم الراحل اعتمر 5 مرات، وفي عمرته الأخيرة اشترى من الأراضي الحجازية "مسك" معين خاص بتغسيل الموتى، وأعطاه إلى شقيقه الأصغر خالد، وقال له: "خلى الحاجات دي معاك، ولما أموت غسلوني بيها".
وأوصى علاء ولي الدين شقيقه بضرورة استخدام هذه الأدوات في تغسيله وتجهيزه للدفن حال وفاته.
وقبل وفاته بعدة أشهر، قال الفنان الراحل علاء ولي الدين لشقيقه معتز إنه يرغب في الاعتزال، قائلًا: "أنا نفسي أسيب الفن وأروح اشتغل في المدينة المنورة، وأقعد عند الرسول، يا عم الفن ده طلع وجع دماغ، الواحد يعمل له كام فيلم وبعدين أروح أقعد عند النبي".
 

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