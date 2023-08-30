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كانت في سهرة مع نجل رجل أعمال.. ماذا قالت فاطمة المؤمن في التحقيقات؟

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فاطمة المؤمن
الأربعاء، 30-08-2023 10:12 ص

تصدر اسم الـ "فاشينيستا" الكويتية فاطمة المؤمن خلال الأيام الماضية مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسببها بحادث مرور مروع.

وارتفع عدد الأشخاص الذين توفوا جراء الحادث إلى 3 أشخاص، بعد أن توفي الشخص الذي كان في غرفة العناية المركزة.

وتداولت بعض الصفحات خلال الساعات الماضية آخر تطورات القضية، حيث كشفت أن المؤمن كانت مع صديقها، ابن رجل أعمال وتاجر سيارات، في حفلة .
ولدى خروجهما طلبت "الفاشنيستا" الشهيرة من صديقها قيادة سيارته من نوع "بنتلي"، كاشفة عن رغبتها في تجربة سرعتها، فقادت السيارة بسرعة كبيرة وصلت إلى 170 وتجاوزت الإشارة الحمراء.

على إثر ذلك اصطدمت بقوة بسيارة خرجت من اليمين حيث كانت الإشارة خضراء، وكشفت التسريبات أن المؤمن خلال التحقيقات قالت إنها لم تتعمد ما حصل وهذا قدر الله.
وعن صديقها، قالت مصادر إن حالته الصحية سيئة، حيث يتواجد في العناية المركزة ووضعه غير مستقر، فيما تم العثور على مواد مخدرة في السيارة وقد تواجه المؤمن تهمة حيازة وتعاطي المخدرات.
ولاحقا، أخضعت الشرطة المؤمن لتحليل دم، ليتبين أنها كانت تحت تأثير المخدرات والكحول خلال قيادتها السيارة.

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