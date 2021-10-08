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كاظم الساهر يثير ضجة علي مواقع التواصل بمظهره الجديد

كاظم الساهر
كاظم الشاهر
Native
الجمعة، 08-10-2021 11:29 ص متابعات- أمينة عبد العال
شارك الفنان العراقي كاظم الساهر متابعيه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" بمقطع فيديو جديد له يهنئ فيه الشعب المصري بذكري نصر أكتوبر.
وظهر كاظم الساهر بمظهر جديد أثار ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مظهره الجديد وملامحه المختلفة، وعلق متابعيه علي تغيير مظهره بأنه استخدم فلتر أثناء تصوير مقطع الفيديو.
بينما قال البعض أن سبب تغيير مظهره هو خضوعه لعملية تجميل ، وسأله البعض عن آخر أعماله التي سيقوم بتقديمها إلي الجمهور.  

  https://www.facebook.com/watch/KadimAlSahir.official/
 

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