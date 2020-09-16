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كائن حي جديد دفن حيا منذ 125 عام

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 16-09-2020 02:23 م متابعات- أمينة عبد العال

اكتشف مزارعون صينيون كائنات حية جديدة محفوظة علي وضعها الذي نامت فيه منذ 125 مليون سنة في مقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين الأحفورة القديمة .
وحسب العلماء فقد تسببت الحمم البركانية بإغلاق جحر كائن عاش منذ 125 مليون عام و تسبب في إغلاق كهفه الصغير و موته نائما في جحره بعد تساقط الحمم البركانية في الوادي الذي عاشا فيه وحبسهما في قبر تحت الأرض .
و أطلق العلماء علي هذا الكائن الجديد اسم " النائم الأبدي " وبحسب العلماء فإن هذه الكائنات التي تعتبر نوع جديد من الديناصورات ماتت بسبب الاختناق والسموم والالتهابات التي أصابتها بحسب البقايا التي لاحظها الباحثون في هياكلها العظمية .  

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