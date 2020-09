كائن حي جديد دفن حيا منذ 125 عام

اكتشف مزارعون صينيون كائنات حية جديدة محفوظة علي وضعها الذي نامت فيه منذ 125 مليون سنة في مقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين الأحفورة القديمة .

وحسب العلماء فقد تسببت الحمم البركانية بإغلاق جحر كائن عاش منذ 125 مليون عام و تسبب في إغلاق كهفه الصغير و موته نائما في جحره بعد تساقط الحمم البركانية في الوادي الذي عاشا فيه وحبسهما في قبر تحت الأرض .

و أطلق العلماء علي هذا الكائن الجديد اسم " النائم الأبدي " وبحسب العلماء فإن هذه الكائنات التي تعتبر نوع جديد من الديناصورات ماتت بسبب الاختناق والسموم والالتهابات التي أصابتها بحسب البقايا التي لاحظها الباحثون في هياكلها العظمية .

New 'eternal sleeper' dinosaur species was entombed while still alive https://t.co/dvCgnXgmdV pic.twitter.com/bTraGAkqnf