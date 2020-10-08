الخميس 08 أكتوبر 2020
توقيت مصر 21:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"قيامة عثمان" الأكثر بحثًا على جوجل بعد بدء الجزء الثاني

إعلامية عربية تصاب بمرض جنسي بسبب زوجها

طريقة استرجاع الرسائل المحذوفة من "واتساب"

تفاصيل التحضير السري لعمل فني عن حرب "6 أكتوبر"

تفاصيل مثيرة.. أبتكار ديانة جديدة تبيح للأب ممارسة الجنس مع ابنته

بث مباشر.. مباراة الزمالك وانبي في الدوري الممتاز

"كيندرا لوست" تعرض نفسها على مقاتل شهير مع 6 آلاف دولار

ترامب يعلن توفير عقار كورونا مجانًا للمواطنين

بريطانيا تسجل 17 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

"الواتس اب والماسنجر" سبب القبض على عنتيل الجيزة

"قيامة عثمان" الأكثر بحثًا على جوجل بعد بدء الجزء الثاني

عثمان-28
عثمان
 
الخميس، 08-10-2020 08:41 م محمد فضل

تصدّر مسلسل "قيام عثمان"، للنجم التركي بوراك أوزجيفيت، محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انطلاق الجزء الثاني وعرض الحلقة الأولى منه.
وشهدت الحلقة 28 العديد من المفاجآت التاريخية من العهد العثماني، من ضمنها رغبة عثمان إبن أرطغرل بن سليمان شاه في تأسيس الدولة العثمانية، وكان يتولى والده أرطغرل منصب أمير القبائل التركية، وتولى المنصب بعده إبنه عثمان بن أرطغرل، الذي شن العديد من الهجمات على الصلبيين وفتوحات القلاع مثل أبيه.
المسلسل من بطولة بوراك أوزجيفيت، عائشة غول جوناي، راغب سافاش، نور الدين سونماز، أصلهان كارالار، جلال آل، ديدام بالشين.
 

إقرأ ايضا

Kendra_Lust_2015

"كيندرا لوست" تعرض نفسها على مقاتل شهير مع 6 آلاف دولار

هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

أعرف موعد "حناء" هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

كيفية-انقاص-الوزن-بسرعة

أفضل 3 طرق لإنقاص الوزن بطريقة مذهلة