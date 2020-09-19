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قصر نجمة شهيرة يتحول إلى مكان مفضل للعاهرات

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قصر كاتي برايس
السبت، 19-09-2020 05:29 م فتحي مجدي

قالت صحيفة بريطانية، إن الأرض المجاورة لقصر مملوك لعارضة الأزياء، كاتي برايس أصبح على ما يبدو هو المكان المفضل لممارسة الدعارة.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عن منتدى للعاهرات، إنهم يستخدمون الأرض المحيطة بقصر كاتي الذي تبلغ تكلفته 2 مليون جنيه إسترليني في هورشام، غرب ساسكس، والتي لا تعيش فيه حاليًا.

وتحول محيط القصر إلى وجهة للباحثين عن المتعة في العام الماضي، قبل أن يتوقف ذلك عقب تطبيق إجراءات العزل العام لعدة شهور بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



ومع تخفيف إجراءات العزل الآن، تقول العاهرات إنهن ينزلن بالقرب من قصر كاتي مرة أخرى.

وكتب أحدهم في منتدى العهرة عبر الإنترنت: "أي شخص يمارس الجنس في الهواء الطلق؟ هناك عدد قليل من الأماكن بالقرب من وسادة كاتي برايس وهي منعزلة للغاية وممتعة للغاية. راسلنا للتواصل".

وأثارت المنشورات سيلًا من التعليقات، حيث يتفاخر آخرون بأنهم مارسوا العلاقة على عشب كاتي، وكانوا يخططون لمزيد من اللقاءات بعد الإغلاق.

ومن غير المحتمل أن تصدم هذه التصرفات، كاتي، التي سبق لها أن صنفت جميع أحجام القضيب وما كان يدور داخل غرف النوم مع الرجال.

لكن ذلك قد يجعل من الصعب بيع قصرها السابق المكون من تسع غرف نوم، والتي تم إهمالها وسط أسلوب حياة كاتي المزدحم.

وكانت كاتي، التي أُعلن إفلاسها في نوفمبر الماضي وتتعافى حاليًا من جراحة في القدم، قد أُجبرت سابقًا على الانتقال إلى ملحق القصر بعد أعمال بناء مكثفة، ثم قيل إنها تعيش فوق مصففي شعر بسبب الأزمة المالية.

في بداية يونيو، عرضت على المعجبين قصرها قبل مغادرته، حيث تعهدت بعدم العيش مرة أخرى في قصر ساسكس الذي سمته "براسي وود"، بعدما كرهت عارضة الأزياء السابقة المنزل لدرجة أنها اضطرت إلى التجول في الكاميرات عبر القصر بأسرع ما يمكن لأنها لم تستطع الوقوف فيه.

في ديسمبر، أُجبرت كاتي على التوقيع على قصرها إلى وصي بعد إعلان إفلاسها بعد أن وجدت المحكمة العليا أنها فشلت في الالتزام بخطة لسداد ديونها المقدرة بـ 800 ألف جنيه إسترليني.

أكدت وثائق السجل العقاري أن منزلها في ساسكس، الذي تم شراؤه مقابل 1.3 مليون جنيه إسترليني في عام 2014، أصبح موضوعًا لرسوم الإفلاس في 3 ديسمبر.
 

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