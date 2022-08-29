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قصة سعودية افتعلت المشاكل مع زوجها لتزوج آخر من أجل الاستمتاع لكن النهاية صادمة

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بنصيحة صديقتها

قصة سعودية افتعلت المشاكل مع زوجها لتتزوج آخر من أجل الاستمتاع لكن النهاية صادمة

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ارشيفية
Native
Teads
الإثنين، 29-08-2022 11:13 ص


قص الراوي السعودي صالح الحصيني خلال لقاء له مع برنامج "الأجاويد" المذاع على قناة "المجد" الفضائية قصة امرأة افتعلت المشاكل مع زوجها ليطلقها وتتزوج من شخص آخر بتحريض من صديقتها وعندما حدث ما خططت له تفاجأت بما لم تتوقعه.
وقال إن : " المرأة كانت تعيش حياة مستقرة فهي موظفة ومتزوجة ولديها 4 أبناء" ولدين وبنتين".

وأشار إلى أن صديقة المرأة حرضتها لتترك زوجها وتتزوج من شخص آخر بدعوى أن حياتها روتينية وأن من حقها أن تستمتع بالحياة وتسافر كما تريد، لافتة إلى أن الرجل الآخر الذي يمكن أن تتزوجه سيتيح لها ذلك وتستطيع الذهاب بمفردها إلى أي مكان.
وتابع، اقتنعت المرأة بحديث صديقتها وبدأت تفتعل المشاكل مع زوجها حتى طلقها ثم تزوجت الرجل الآخر الذي أخبرتها عنه صديقتها.

وأردف، بعدما تزوجت المرأة الرجل الثاني بدأت تسافر إلى أي مكان تريده مع صديقاتها ، موضحا أنها كلما سافرت يطلب منها زوجها مبالغ مالية بزعم تشغيلها ويعطيها الأرباح.

وأضاف، في المرة الأولى طلب منها زوجها 100 ألف وبعد مرور 20 يوما عادت من السفر ومنحها 150 ألف، وفي المرة الثانية طلب منها 200 ألف وبعد عودتها منحها 300 ألف.
وأكمل، بعد مرور عدة أشهر أرادت أن تسافر فطلب منها مليون فأخبرته أن معها 500 ألف فقط ثم استدانت من شقيقاتها وحصلت على قرض من البنك وأعطته مليون "هبة" وفقا لطلبه .

واستطرد قائلا، بعد مرور 10 أيام فوجئت المرأة بزوجها يتصل بها ويفتعل معها المشاكل ثم طلقها ولم يرد لها أموالها.

ولفت إلى أنها عاشت في مأزق وحيرة وعندما أرادت أن تعود إلى طليقها الأول وجدت أنه تزوج امرأه أخرى حتى أن أبنائها يعيشون مع والدهم وزوجته الجديدة.
 

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