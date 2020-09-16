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قرد يسرق هاتف «آي فون» ويلتقط صورًا لنفسه

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الأربعاء، 16-09-2020 05:13 م فتحي مجدي
اكتشف شاب إندونيسي، أن قردًا سرق هاتفه "آي فون"، بعد أن عثر على صور له على الكاميرا الخاصة به.

وأخذ القرد الهاتف من منزل الطالب زاكريدز رودزي في جوهور بإندونيسيا أثناء نومه.

وعندما استيقظ الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، اعتقد أنه تعرض للسطو، لكنه لم ير أي علامات اقتحام، وأصابته الحيرة بشكل أكبر عندما وجد غلاف هاتفه تحت سريره ولكن ليس هاتفه.

وحاول الاتصال بهاتفه المحمول على جهاز آخر لكنه لم ينجح في الوصول إليه. وفي اليوم التالي، السبت 12 سبتمبر، صُدم عندما وجد هاتفه بعد سماعه نغمة رنين قادمة من غابة بالقرب من منزله.

عثر الشاب على الهاتف موحلاً تحت شجرة نخيل، لكنه لم يتعرض لأضرار، وصُعق عندما نظر في لفة الكاميرا لمحاولة اكتشاف المزيد عن اللص، بعد أن وجد سلسلة من الصور وبينها صورتين "سيلفي" التقطها قرد.

وصور القرد نفسه عن غير قصد وهو يحاول أكل الهاتف

وقال الشاب مالك الهاتف عبر موقع "تويتر": "لم أكن أعرف أن هناك قردًا يعيش في منطقة السكن الخاصة بي، لكن اللعنة عليك أيها القرد، لقد جعلت حياتي بائسة خلال اليومين الماضيين".

وعلى ما يبدو، لديه سجل إجرامي، حيث أخبره الجيران أن هواتفهم قد اختطفها في الماضي. وقد حاول إغراء "اللص" بهاتف آخر، لكن القرد لم يعد بعد. 

وفي الشهر الماضي، اجتاح جيش مرعب من القرود الهائجة بلدة في ماليزيا، وحاول اختطاف الأطفال.

وتعيش القرود المكاك طويلة الذيل في منطقة غابات بجوار أحد أحياء بوتشونج في جنوب البلاد، ولكنها غالبًا ما تخترق المجمع وتدخل إلى مناطق سكنية.

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