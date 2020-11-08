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قرار مفاجئ من حياة الفهد بشأن الجزء الثاني من «أم هارون»

حياة-الفهد
حياة الفهد
 
الأحد، 08-11-2020 03:19 م محمد فضل

فاجأت الممثلة الكويتية حياة الفهد محبيها بقرار تأجيل مسلسل "عرش الطاووس"، وهو الجزء الثاني من مسلسل "أم هارون"، لما بعد الموسم الرمضاني المقبل عام 2021ن وإستبداله بمسلسل "مارغريت".
وأعلنت الفهد والشركة المنتجة للمسلسل الجديد عرضه في رمضان 2021، من تأليف محمد وعلي شمس، وإخراج باسل الخطيب، ويشارك في بطولته الى جانب حياة الفهد، الممثل الكويتي حسن البلام.
وبعد إعلان الفهد هذا القرار، إعتقد المتابعون أن المسلسل الجديد يحمل إسم الأميرة مارغريت، وهي إبنة جورج السادس ملك المملكة المتحدة والملكة إليزابيث "الملكة الأم"، والأخت الصغر للملكة إليزابيث الثانية.



 

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