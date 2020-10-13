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قرار صادم.. آيفون تبيع هواتفها بدون شواحن حفاظًا على البيئة

الهواتف الصينية
هاتف
 
الثلاثاء، 13-10-2020 08:51 م أحمد سالم
صدمت شركة آبل الملايين من عشاق آيفون حول العالم بقرارها بعدم إضافة أى شواحن داخل عبوات أى من هواتف آيفون 12 الجديدة، و بررت ذلك بأنه تضامنًا مع البيئة، لتدعو مستخدميها لحلول أخرى أكثر أمانًا، وبالطبع لشراء الشوحان منفصلة من قبل مستخدميها الجدد.

كما قررت الإطاحة تمامًا بسعة تخزين الـ 64 جيجابايت، من إصدارات الـ pro، على أن تبدأ السعات من 128 جيجابايت، و سيكون ميعاد طرح الهواتف مختلفة عن بعضها البعض، حيث آيفون 12 و آيفون 12 برو فى شهر أكتوبر الجاري، و آيفون 12 برو ماكس و آيفون 12 ميني فى نوفمبر المقبل.

 

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