قرارات جديدة بخصوص الحرم الأثري لعدد من المواقع

الأربعاء، 09-06-2021
09:41 ص
أمينة عبد العال
أصدر
الدكتور خالد العناني وزير السياحة
والآثار، عدد من القرارات الوزارية بشأن تحديد الحرم
الأثري لعدد من المواقع الأثرية المسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية لتتضمن
كل من حرم مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، ومبنى مشيخة الأزهر بالجمالية، ومسجد عبد
الوهاب الشعراني بشارع بورسعيد بباب الشعرية وقبة الأمير سودون شرق القاهرة وفندق الحمامات
الكبير "مدرسة حلوان الثانوية بنات" بحلوان وقبة أولاد الأسياد بالدرب الأحمر
بالقاهرة ودير الأمير تادرس المشرقي بالصوامعة شرق إخميم بمحافظة سوهاج، حسب
البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
جاءت
هذه القرارات وفقا لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، وموافقة اللجنة الدائمة
للآثار الإسلامية والقبطية، ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.