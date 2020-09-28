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قائمة أطعمة تمنحك العمر الطويل.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 28-09-2020 11:41 ص متابعات- أمينة عبد العال

كشفت دراسة حديثة عن قائمة من الأطعمة تمنح العمر الطويل، وتساعد الناس على تجنب العديد من المشاكل الصحية الخطيرة.
ووضع فريق عمل الدراسة البريطاني أن كلا من الزبادي قليل الدسم والمكسرات والفواكه تساعد علي تجنب المشاكل الصحية المختلفة، لافتين إلي أنه من الضروري إضافة الحبوب الكاملة والأسماك والمأكولات البحرية بشكل دوري إلي النظام الغذائي وكذلك يجب ممارسة التمارين الرياضية .
وأشارت الدراسة إلي أن تناول الزبادي قليل الدسم يعتبر جزءا من النظام الغذائي الصحي الذي يعزز عمل القلب كما يحمي من السمنة كونها أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب التاجية و كذلك مرض السكر وبعض أنواع السرطان .
جدير بالذكر أن دراسة حديثة أثبتت أن فقدان الوزن يساعد علي تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان المرتبطة بالسمنة وهي تشمل الكلي والقولون والبنكرياس والمرارة والكبد والثدي والغدة الدرقية .

 

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