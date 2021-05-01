في مزاد علني.. قطعة قماش وجورب ملطخة بدم نابليون بونابرت

السبت، 01-05-2021
10:33 ص
متابعات- أمينة عبد العال
بالمناسبة الذكري المئوية الثانية لوفاته ، سيتم عرض قطعة قماش ملطخة بدماء
الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت
في مزاد علني
الأسبوع المقبل في دار "
أوزينا" للمزادات .
ومن المتوقع أن يتسابق جامعة المقتنيات الخاصة لشراء عينة حامضه النووي ،
والتي مقدر لبيعها مبلغ يصل إلي 15 ألف يورو أي ما يعادل 18 ألف دولار ، حسبما
نشرت " سكاي نيوز " .
وتعرض الدار حوالي 360 قطعة للبيع في الخامس من مايو المقبل مع قطعة رئيسية
أخري بما فيها خلة من شعر نابليون و زوج جوارب
حرير كانت تخصه وقميص كطويل الأكمام طرز عليه حرف" إن " بخيوط حمراء.