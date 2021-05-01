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في مزاد علني.. قطعة قماش وجورب ملطخة بدم نابليون بونابرت

نابليون بونابرت
نابليون بونابرت
 
السبت، 01-05-2021 10:33 ص متابعات- أمينة عبد العال
بالمناسبة الذكري المئوية الثانية لوفاته ، سيتم عرض قطعة قماش ملطخة بدماء الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت في مزاد علني الأسبوع المقبل في دار " أوزينا" للمزادات .
ومن المتوقع أن يتسابق جامعة المقتنيات الخاصة لشراء عينة حامضه النووي ، والتي مقدر لبيعها مبلغ يصل إلي 15 ألف يورو أي ما يعادل 18 ألف دولار ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
وتعرض الدار حوالي 360 قطعة للبيع في الخامس من مايو المقبل مع قطعة رئيسية أخري بما فيها خلة من شعر نابليون  و زوج جوارب حرير كانت تخصه وقميص كطويل الأكمام طرز عليه حرف" إن " بخيوط حمراء.
 

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