الإثنين 14 سبتمبر 2020
توقيت مصر 12:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أمير مرتضى لـ "الجبلاية" : "الفضول هيموتنى"

أول رد من ليفربول على رغبة برشلونة في ضم صلاح

مجلس الأمة الكويتي يعلن إصابة أكثر من 5 نواب بـ كورونا

شاهد.. برلماني يتعرض لموقف محرج ..والسبب طفليه

مكي وعبد العزيز أبطال " الإختيار2 "

مكافحة الفيروسات: المصريون لن يكونوا فئران تجارب

حظر شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر لهذا السبب

"الجبلاية" تعلن مواعيد كأس مصر

العليا لاسترداد أراضي الدولة: بنزيل لـ"البلطجي"

"أنتي معاكي توكيل من ربنا"..تضع رضوي الشربيني في مأزق

في ظروف غامضة.. مقتل 137 أسد بحر

اسد بحر نافق
اسد بحر نافق
الإثنين، 14-09-2020 10:54 ص متابعات- أمينة عبد العال
تحقق السلطات المكسيكية في مقتل 137 أسد بحر والتي عثر عليها ميتة علي أحد الشواطئ في البلاد دون أن تتوصل الشرطة لأي خيط يكشف سبب نفوقها .
وأشار مكتب حماية البيئة في المكسيك إلي أن الكشف علي الحيوانات الميتة لم يظهر وجود أي إصابات ناجمة عن وقوعها في شباك أو حبال صيد مثلا ، كذلك لم تكن هناك علامات تدل علي تعرض أسود البحر النافقة للتصادم مع قوارب ،حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أضاف المكتب أنه تم جمع عينات من أنسجة بعض الجثث الخاصة بأسود البحر النافقة وذلك من أجل تحليلها أملا في معرفة سبب وفاتها الغامضة.
وعثر علي جثث الحيوانات علي امتداد 130 كيلو متر من الساحل في منطقة كوموندو بولاية باها كاليفورنيا سور .
وتعتبر أسود البحر من الأنواع المحمية في المكسيك إلا أنها لا يتم تصنيفها علي أنها مهدد بالانقراض .

إقرأ ايضا

صورة من الفيديو

شاهد.. برلماني يتعرض لموقف محرج ..والسبب طفليه

كريم ومكي

مكي وعبد العزيز أبطال " الإختيار2 "

حفريات عمرها 25 مليون سنة

الكشف عن حفريات عمرها 25 مليون سنة في الصين