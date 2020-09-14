في ظروف غامضة.. مقتل 137 أسد بحر

الإثنين، 14-09-2020
10:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تحقق السلطات المكسيك
ية في مقتل 137 أسد بحر والتي عثر عليها ميتة علي أحد
الشواطئ في البلاد دون أن تتوصل الشرطة لأي خيط يكشف سبب نفوقها .
وأشار مكتب حماية البيئة في المكسيك
إلي أن الكشف علي الحيوانات الميتة لم
يظهر وجود أي إصابات ناجمة عن وقوعها في شباك أو حبال صيد مثلا ، كذلك لم تكن هناك
علامات تدل علي تعرض أسود البحر النافقة للتصادم مع قوارب ،حسبما نشرت " سكاي
نيوز " .
و أضاف المكتب أنه تم جمع عينات من أنسجة بعض الجثث الخاصة بأسود البحر
النافقة وذلك من أجل تحليلها أملا في معرفة سبب وفاتها الغامضة.
وعثر علي جثث الحيوانات علي امتداد 130 كيلو متر من الساحل في منطقة
كوموندو بولاية باها كاليفورنيا سور .
وتعتبر أسود البحر من الأنواع المحمية في المكسيك
إلا أنها لا يتم تصنيفها
علي أنها مهدد بالانقراض .