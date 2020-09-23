الأربعاء 23 سبتمبر 2020
توقيت مصر 11:38 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

في ذكرى وفاتها.. ما لا تعرفه عن " أمينة" زوجة " سي السيد"

شاهد.. راعي بقر علي الطريق السريع يثير ضجة

ارتفاع حصيلة قتلي انهيار مبني الهند و البحث مستمر عن مفقودين

تفاصيل صادمة عن إلقاء طفل لشقيقته الرضيعة من " الشباك" بحلوان

السودان تعلن عن انخفاض جديد في مناسيب النيل

مرض مجهول ينهي حياة العشرات بدولة عربية

113.3 مليار درهم تبادل تجاري بين السعودية والإمارات

صورة نادرة للمرسوم الملكي باعتبار 23 سبتمبر يوما وطنيا بالسعودية

" غار سعود".. شاهد.. الصخرة التي كان يستخدمها الملك سعود في برج المراقبة

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

في ذكرى وفاتها.. ما لا تعرفه عن " أمينة" زوجة " سي السيد"

آمال زايد في دور أمينة
في ذكرى وفاتها.. ما لا تعرفه عن " أمينة" زوجة " سي السيد"
الأربعاء، 23-09-2020 11:05 ص عبد القادر وحيد
عندما تذكر المرأة المصرية المطيعة التي لا تخرج عن " كلمة زوجها"، تذكر "أمينة" التي برعت في أداء دورها الفنانة الراحلة " آمال زايد".
تحل اليوم  23 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنانة آمال زايد، والتي خلعت ، ثوب "أمينة"، التي تقمصته في السينما، لتنزعه من الواقع والحياة الشخصية.
موقع " هُن"، ذكر كواليس حياتها من خلال ابنتها مهجة، عبر لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "بوضوح".
تقول مهجة ابنة الفنانة الراحلة "والدتي اتجوزت من ضابط جيش علمها الانضباط، وكونت معاه امبراطورية ميم".
وأضافت :  كان والدي عبدالله المنياوي، أحد الضباط الأحرار الذي شارك في ثورة يوليو 1952، رفض عملها كممثلة في البداية وطلب منها التفرغ للبيت والأسرة.
وأوضحت أنها لحبها له اضطرت أن تترك التمثيل فعلا، فإنها وبقوة شخصيتها عادت مرة أخرى بعد ما يقرب من 13 عاما للتمثيل.
وتابعت: والدتي كانت صاحبة القرار في المنزل، بخلاف ما كانت عليه"أمينة"، تلك المرأة التي لا حول لها ولا قوة من زوجها المتسلط.
وعن انضباط وقوة شخصية والدتها تقول :  "والدتي ربتنا بطريقة عنيفة، وتعلمت منها كثيرًا، حطيت لنا مواعيد، نخرج بس قبل 9 نرجع علشان الباب هيتقفل".
كما أرست قواعد لـ"أولاد الفنانة"، كي لا يتحدث أحد بسوء عنهم، سواء في سلوكيات أو تأخر خارج المنزل، وهو ما ورثته لأبنائها.
وأشارت إلى أن أمها آمال تشابهت مع "أمينة" في حبها لأولادها، وتجلى هذا التشابه عند وفاة ابنة "آمال" وهي تبلغ من العمر 23 عاما وتدرس في بكالوريوس طب، وما خلفه من حالة بكاء هستيرية وتأثر شديد حتى أنها لم تستطع أن تكمل حياتها فتوفت بعدها بشهرين، حيث كان هو حال أمينة في فيلم "بين القصرين"، بعد موت ابنها.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

خضراوات وفاكهة تمنع تساقط الشعر.. تعرف عليها

مقطع من الفيديو

شاهد.. راعي بقر علي الطريق السريع يثير ضجة

حلا شيحة

تعليق ناري من هنا شيحة بعد سؤالها عن ارتباط أختها حلا شيحة بـ معز مسعود

أخبار متعلقة

image

صدمة.. العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة داخل شقتها

786-1200x675

وفاة "فرعون" السينما المصرية بعد وعكة صحية شديدة

ألين ريوس

وفاة نجمة الأفلام الساخنة بعد تعرضها للطعن على يد عشيقها

119118246_2395573954084137_5383961063646257929_n

لحظة مفجعة.. يعثر على سيارة أخيه وجثته بداخلها (فيديو)

أماندا فيريرا

دقائق بين التقاط سيلفي والموت غرقًا

19-05-17-woman an

وفاة بطلة فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"