الأربعاء، 23-09-2020
11:05 ص
عبد القادر وحيد
عندما
تذكر المرأة المصرية المطيعة التي لا تخرج عن " كلمة زوجها"، تذكر
"أمينة
" التي برعت في أداء دورها الفنانة الراحلة " آمال
زايد".
تحل
اليوم 23 سبتمبر، ذكرى وفاة
الفنانة آمال زايد،
والتي خلعت ، ثوب "أمينة
"، التي تقمصته في السينما، لتنزعه من الواقع والحياة
الشخصية.
موقع
" هُن"، ذكر كواليس حياتها من خلال ابنتها مهجة
، عبر لقائها مع الإعلامي
عمرو الليثي، في برنامج "بوضوح".
تقول
مهجة
ابنة الفنانة الراحلة "والدتي اتجوزت من ضابط جيش علمها الانضباط، وكونت
معاه امبراطورية ميم".
وأضافت
: كان والدي عبدالله المنياوي، أحد الضباط
الأحرار الذي شارك في ثورة يوليو 1952، رفض عملها كممثلة في البداية وطلب منها التفرغ
للبيت والأسرة.
وأوضحت
أنها لحبها له اضطرت أن تترك التمثيل فعلا، فإنها وبقوة شخصيتها عادت مرة أخرى بعد
ما يقرب من 13 عاما للتمثيل.
وتابعت:
والدتي كانت صاحبة القرار في المنزل، بخلاف ما كانت عليه"أمينة
"، تلك المرأة
التي لا حول لها ولا قوة من زوجها المتسلط.
وعن
انضباط وقوة شخصية والدتها تقول : "والدتي
ربتنا بطريقة عنيفة، وتعلمت منها كثيرًا، حطيت لنا مواعيد، نخرج بس قبل 9 نرجع علشان
الباب هيتقفل".
كما
أرست قواعد لـ"أولاد الفنانة"، كي لا يتحدث أحد بسوء عنهم، سواء في سلوكيات
أو تأخر خارج المنزل، وهو ما ورثته لأبنائها.
وأشارت
إلى أن أمها آمال تشابهت مع "أمينة
" في حبها لأولادها، وتجلى هذا التشابه
عند وفاة
ابنة "آمال" وهي تبلغ من العمر 23 عاما وتدرس في بكالوريوس طب،
وما خلفه من حالة بكاء هستيرية وتأثر شديد حتى أنها لم تستطع أن تكمل حياتها فتوفت
بعدها بشهرين، حيث كان هو حال أمينة
في فيلم "بين القصرين
"، بعد موت ابنها.