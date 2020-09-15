في اليابان.. 80 ألف مواطن أعمارهم تتجاوز 100 عام

الثلاثاء، 15-09-2020
09:58 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الصحة
والعمل والرفاهية
في اليابان
أن عدد المواطنين المقيمين في البلاد والتي تزيد
أعمارهم عن 100 عام تجاوز 80 ألف شخص .
ولفتت إلي أنه يوجد
حاليا في اليابان
80450 شخص تزيد أعمارهم عم 100 عام ، مشيرة إلي أن هذا المؤشر
ازداد عن العام الماضي بمقدار 9176 شخص .
وأضافت الوزارة في
بيانها الذي نشرته " سبوتنيك " أن 88% من المعمر
ين من الجنس اللطيف حيث
يبلغ عددهم 70975 امرأة .
وأكبر امرأة معمر
ة في
البلاد تبلغ من العمر 117 عام وتعيش في محافظة فوكوكا و أكبر رجل يبلغ من العمر
110 عام ويعيش في محافظة نارا .
جدير بالذكر أنه في العام الماضي وحده، تجاوز عدد الأشخاص
فوق سن 100 في اليابان
لأول مرة حدود الـ 70 ألفا، ووفقا للخبراء إذا استمرت المشكلات
الديموغرافية الحالية في البلاد، فبحلول عام 2053 سينخفض عدد سكان اليابان
من
127 مليونا في الوقت الحالي، إلى 100 مليون شخص، وبحلول عام 2065 إلى 88 مليونا، وسيكون
38 ٪ منهم من الأشخاص فوق سن الستين.