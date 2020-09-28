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"فيس بوك" توجه رسالة قوية إلى " آبل "

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 28-09-2020 12:07 م متابعات- أمينة عبد العال

وجهت شركة فيس بوك رسالة قوية إلي شركة " آبل" الأمريكية مطالبة إياها بأن تمنح فرصة لمستخدميها الحق في اختيار تطبيق المراسلة الخاص بهم .
وتحاول فيس بوك إقناع آبل بالسماح لمستخدمي "أيفون" باختيار تطبيق المراسلة المفضل لديهم وجعل تطبيق "ماسنجر" أحد أدوات المراسلة الافتراضية علي هواتف "إيفون" علي العكس من " أندرويد " الذي يتيح للهواتف الذكية اختيار تطبيق المراسلة الافتراضي.
وكانت "أبل" قد رفضت في وقت سابق وجود تطبيق "فيس بوك" للألعاب علي متجر التطبيقات حيث كان يمثل تهديد مباشر لخدمة ألعاب البث المباشر " أبل آركاد " .

 

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