فيديو.. هروب جماعي للحمير من محمية بكاليفورنيا

الجمعة، 12-03-2021
07:34 م
فتحي مجدي
قال أصحاب محمية للحيوانات بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن هروب 11 حمارًا كان من الممكن أن ينتهي بمأساة لولا تصرفات بعض الجيران.
وقال "كارلين وجيم إيكفورد"، مالكا محمية "رانشو بورو دونكي" في "أرويو جراندي"، إن راكب دراجة اقترب منهم ليل الاثنين، بعد أن هرب 11 حمارًا من حميرهم الـ 14 عبر بوابة خلفية.
وأضاف لقناة (KSBY-TV)، إنهم سرعان ما حددوا مكان القطيع، وفوجئوا بعدد من الجيران سيرًا على الأقدام وفي سيارات يحاولون إبعاد الحمير
عن الطريق الرئيسي.
وتابع إيكفورد: "لا نعرف من هم جميع الأشخاص وقد جاء الكثير من الناس لمساعدتنا.
كان ذلك رائعًا لنا ونريد أن نشكر كل هؤلاء الأشخاص".
وأشار إلى أن جميع الحمير
عادت إلى الملجأ بأمان، لكن أحدها أصيب بجروح في سيارة.
وأمضى الحمار الليلة في مستشفى للحيوانات، حيث تبين أن إصاباته طفيفة، وهو يتعافى الآن في الملجأ.
وقال ملاك محمية الحيوانات، إنهم يقومون بتثبيت أقفال على بواباتهم لمنع عمليات الهروب في المستقبل.
https://www.youtube.com/watch?v=tySdMCyiTY4&feature=emb_logo
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Arroyo Grande neighbors prevent donkeys from complete escape