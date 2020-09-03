فيديو مقزز.. «يرش شعر العانة» على الطعام للتهرب من الفاتورة

الخميس، 03-09-2020
09:11 م
فتحي مجدي
لجأ أحد العملاء في أحد مطاعم بريطانيا إلى حيلة غريبة، لتجنب دفع الفاتورة، من خلال قيامه برش شعر عانته في الطعام
، كما أظهر مقطع فيديو مثير للاشمئزاز.
ويظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "لانكشاير تلجراف"، أحد شخصين يجلسان على طاولة الطعام
، ويقوم أحدهما بمد يد عبر سرواله وينتزع شعرًا من عانته ويقوم برشه على الطعام
.
قال أحمد وسيم (47 عامًا)، صاحب مطعم ومشاوي في بلاكبيرن، "لقد كان الأمر مثيرًا للاشمئزاز وكارثة".
وفي التفاصيل، فقد طلب اثنان من العملاء طلبات بما يقرب من 90 دولارًا من الطعام
، على الرغم من تحذير الموظفين من أنه سيكون أكثر من اللازم على شخصين، إلى أن طلب منهما دفع الفاتورة، ليتفاجئوا بقول أحدهما أن هناك شعر شخص آخر في الطعام
.
كشف تحقيق لاحق أجراه الموظفون عن وجود شعر بالفعل، لكن صاحب المطعم شكك في أن شيئًا ما كان منحرفًا، وتأكد له ذلك بعد فحص لقطات الكاميرا الأمنية، والتي أظهرته العميل وهو يمد يده عبر القصير ويمزق قبضة من مادة غير مرئية، ثم يشرع في رميها على الأطباق بينما يقهقه زميله من تصرفاته الغريبة.
وفي تلك الأثناء، ادعى مدير المطعم أنه واجه الجاني بشأن مخططه، والذي أثار جدلاً لمدة 10 دقائق، أقسم خلالها العملاء على الموظفين.
انتهت المشاجرة بإلقاء العميلين عليهما 26 دولارًا والمغادرة، وفقًا للمدير، الذي أبلغ الشرطة بالواقعة، لكنها ادعت أنها مسألة مدنية.
https://www.lancashiretelegraph.co.uk/news/18690076.diner-sprinkles-pubic-hair-food-blackburn-restaurant-----video/