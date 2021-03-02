الثلاثاء 02 مارس 2021
توقيت مصر 22:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أمير الكويت يصدر مرسومًا عاجلًا

فيديو مرعب.. لحظة اكتشاف الأم "أفعى سامة" في غرفة ابنتها

فنانة شهيرة: «لن أكذب عليكم.. كورونا يجعلني سعيدة»

ابنة يوسف شعبان تفجر مفاجأة عن سبب إصابة والدها بكورونا

لهذا السبب.. "محمد صلاح" لن ينضم إلى ريال مدريد أو برشلونة

" فضيحة نسائية " وراء استقالة نائب رئيس هذه الدولة

45 مليون ريال سعودي..صيادون يعثرون على «كنز» عائم في البحر (صور)

فيديو صادم.. سيدة سعودية تقود سيارة ترتكب أبشع حادثة

أيمن ندا: أحمد موسى لا يصلح أن يكون إعلاميًا.. والأخير يلجأ للنائب العام

خالد الغندور يهاجم «ميدو» ويذكّره بما فعله قبل سنوات: «عيب»

ADS
 

فيديو مرعب.. لحظة اكتشاف الأم "أفعى سامة" في غرفة ابنتها

أفعى سامة
أفعى سامة
 
الثلاثاء، 02-03-2021 09:16 م فتحي مجدي
أظهر مقطع فيديو، لحظة تقشعر له الأبدان، عندما أوشكت أم على التقاط أفعى سامة مختبئة داخل غرفة ابنتها بعد أن ظننت أنها رباط حذاء.

وكانت المرأة ، من سيدني بأستراليا، تنظف الغرفة يوم الجمعة (26 فبراير) عندما رأت الأفعى بين ألعاب وملابس ابنتها، لكنها لم تخف خائفة، حيث قامت بتصوير الثعبان بهدوء، بينما كانت ابنتها تتحدث معها بتوتر في الخلفية.

وتساءلت ابنة المرأة: "لماذا هو ملفت للنظر؟"، وعلى الرغم من أنها أبدت قلقها، لكنها وصفته لاحقًا بأنه "لطيف جدًا".

وأمسكت الأم وابنتها بعد ذلك الأفعى ووضعتها في الخارج على شجرة بعيدًا إلى بر الأمان. وقالت الأم لراديو (2GB) في أستراليا "اعتقدت أنه كان رباط حذاء".

وأضافت مازحة: "كنت سألتقطه بالفعل ثم فكرت:" أوه، سأقوم فقط بتشغيل الضوء وأرى ما هو".

والثعابين ذات التاج الذهبي مستوطنة في أستراليا، وتفضل العيش في الغابات المطيرة حيث تصطاد السحالي والضفادع، معظمها في الليل.

وكما يوحي اسمها، فإن رأسها يكتسي باللون البرتقالي، وباقي جسمها بنيًا داكنًا.

يبلغ الحد الأقصى لطول الثعابين أقل من متر واحد (98 سم) وهي سامة، لكن السم ليس ضارًا بشكل خاص بالبشر.

Fathy قام بالإرسال اليوم، الساعة 10:22 ص https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/horror-moment-mum-discovers-venomous-23588168 XMA Header Image Horror moment mum discovers snake in daughter's bedroom hiding among her toys dailystar.co.uk
 

إقرأ ايضا

1220202153757707168971

فنانة شهيرة: «لن أكذب عليكم.. كورونا يجعلني سعيدة»

الشقيقتان أحلام و أنعام الجريتلي

بعد وفاة شقيقتها.. تدهور الحالة الصحية للفنانة إنعام الجريتلي

نبيلة عبيد

بأسرار تذكرها لأول مرة ..نبيلة عبيد تبكي على الهواء