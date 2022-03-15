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فيديو مؤلم.. لحظة كسر رقبة مصارع شهير

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الثلاثاء، 15-03-2022 10:55 ص

تعرض المصارع الشهير "بيغ إي" إلى كسر في رقبته أثناء نزال في ولاية ألاباما الأمريكية، بعد أن ضرب رأسُه الأرضَ بقوةٍ لحظةَ تعرضه لهجوم من خصمه.
وكان "بيغ إي" يواجه "ريدج هولاند" في دوري المصارعة الأمريكية الاستعراضية "WWE SmackDown"، عندما حمله الأخير وطرحه أرضًا؛ لكن الأول سقط على رأسه بدلًا من ظهره.
ووفق ما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، فقد خرج "بيغ إي" من الصالة على نقالة، وسط تصفيق وهتافات الجمهور.
ونشر المصارع الأمريكي، صاحب الـ36 عامًا، واسمه الحقيقي إيتوري إيوين، مقطع فيديو من المستشفى مرتديًا دعامة للرقبة؛ فيما أشار بأصابعه ليؤكد أن بوسعه تحريكها.
لكنه قال في المقطع المصور: "مع الأسف، في الوقت الحالي يقولون لي إن رقبتي مكسورة".


 

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