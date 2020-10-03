فيديو لا يصدق: «فتاة الحصان» تركض وقفز على أربع

السبت، 03-10-2020
05:59 م
فتحي مجدي
أظهرت فتاة مراهقة من كندا مهاراتها في محاكاة حركات الحصان، بما في ذلك القفز
ات الرباعية على الإنترنت.
وقالت "فتاة الحصان
" افا فوجل
(17 عامًا) من إدمونتون، إنها بدأت تقليد حركات الخيول منذ حوالي ست سنوات، وقبل ثلاث سنوات حولت انتباهها إلى القفز
على أربع مثل الخيول.
وأضافت لشبكة (سي بي سي نيوز): "كنت أنظر إلى مقاطع الفيديو الفعلية للخيول وركبت الخيول بنفسي، لذلك اكتشفت كيف تحرك الحصان وسأقوم بنقل ذلك إلى الهيكل العظمي البشري لمعرفة كيف يمكنني تطبيق ذلك على نفسي".
وتابعت: "لقد تطلب الأمر الكثير من التدريب والتكرار لتكون قادرًا على بناء العضلات المناسبة والكثير من الشد، لذلك كان معصمي قويين بما يكفي للتعامل مع الصدمات".
وأصبحت الفتاة تحظى بشعبية على الإنترنت بسبب مقاطع الفيديو الخاصة بها على "إنستجرام"، والتي تُظهر فيها وهي تقفز
على الحواجز على ارتفاع 3 أقدام.
قالت فوجل: "أقفز
في الأرجاء وأعدو على الأرجل الأربع وأحاول تقليد حصان بأفضل ما أستطيع. يعتقد بعض الناس أنها فريدة ومثيرة للاهتمام للغاية وهم يدعمونني ويعتقد الكثير من الناس أنه أمر غريب وغريب جدًا، وهو أمر يمكنني فهمه بالتأكيد".
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