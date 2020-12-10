فيديو كارثي لفستان رانيا يوسف من الخلف في مهرجان القاهرة
رانيا يوسف
الخميس، 10-12-202007:34 ممحمد فضل
كارثة جديدة ارتكبتها الفنانة رانيا يوسف، خلال حضورها حفل
ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ ارتدت فستان "دون
بطانة"وهو ما ظهر جليًا في تصويرها من الخلف.
وأظهرت زاوية التصوير لفستانرانيا يوسف، أن فستان الحفل
الختامي دون بطانة، وأظهر وأبرز تفاصيل من جسمها، ما أثار موجة كبيرة من الجدل على
السوشيال ميديا.
وحضرت رانيا يوسف منذ لحظات، على السجادة الحمراء بالدورة
الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن فعاليات الحفل الختامي، الذي انطلق قبل
قليل، إذ ظهرت على السجادة الحمراء بفستان أبيض، مفتوح من الأمام.
ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس، دورته الـ
42 في دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.
والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات
التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة
فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول
هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء
الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء.