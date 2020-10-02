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فيديو.. «عمرو عبدالجليل» يكشف سرًا للمرة الأولى عن نجله «المريض»

 
الجمعة، 02-10-2020 07:29 م فتحي مجدي
 
على الرغم من أنه لا يحب الحديث عن حياته الشخصية، إلا أن الفنان عمرو عبدالجليل كشف سرًا للمرة الأولى عن نجله.

وقال عبدالجليل خلال مقابلة مع الإعلامي شريف عامر، لبرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، إنه لا يحب الخوض في تفاصيله الشخصية كثيرًا، مكتفيًا بالقول: "ابني عبدالجليل يبلغ من العمر 25 عامًا، ومريض منذ 4 سنوات".

واعتبر أن النجاح الذي حققه هو رزق من الله، قائلًا: "أنا زيرو تخطيط وكل اللي أنا فيه بتاع ربنا"، مشيرًا إلى أنه لا يُحب متابعة الصحف ولا التلفزيون.

وأضاف عبدالجليل: "أنا مدمن أفلام أبيض وأسود"، موضحًا أنه يُحب التمثيل منذ صغره، وأنه انضم إلى فريق المسرح في المدرسة، كما حاول لعب كرة القدم أيضًا في صغره، لكن "لقتها قطعة قلب على الفاضي".

ونفى أي اهتمام له بمنصات شبكات التواصل الاجتماعي، قائلاً إن علاقته مع هذا العالم بدأت منذ الشهر الماضي فقط، وذلك بعد انتشار حسابات مزيفة باسمه، وجمع أحد الشباب نحو 400 ألف جنيه بسبب صفحة تحمل اسمه على "السوشيال ميديا"، واصفًا وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "مليء بالكذب".

وذكر أن فيلم "إسكندري كمان وكمان" للمخرج يوسف شاهين - الذي شاهده لأول مرة في مسرحية (المجانين) بجامعة القاهرة - كان الانطلاقة الفنية له، يينما اعتبر أن فيلم "حين ميسرة" كان نقلة نوعية في مسيرته الفنية.




 

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