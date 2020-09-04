( فيديو) عارض أزياء سعودي يتصدر التريند بعد واقعة تنمر
عارض أزياء سعودي يتصدر التريند بعد واقعة تنمر
الجمعة، 04-09-202003:03 معبد القادر وحيد
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ، مجموعة من الأشخاص
وهم يتنمرون على عارض الأزياء زياد المسفر.
ويظهر الفيديو عددا من الشباب، وهم يقومون بالسير وراء مدون الموضة، زياد المسفر،
والتجمهر حوله.
مقطع الفيديو تسبب في إثارة جدلا كبير
لدى الناشطين في مواقع التواصل مستغربين في غالبيتهم من هذا الاعتداء غير المبرر.
كما تدشين وسم بعنوان زياد وآخر يحمل اسم زياد المسفر ليتصدر قائمة الترند في
تويتر على مستوى المملكة، حيث دافع عدد كبير من المغرديين عن عارض الأزياء ، مؤكدين
على ضرورة تقبل الاختلاف واحترام الحريات الشخصية.