فيديو صادم.. طفلة صغيرة تقود شاحنة على طريق سريع

الأحد، 20-09-2020
08:32 م
فتحي مجدي
على غرار الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في مصر، وظهرت فيه طفلة
صغيرة تقود شاحنة
على أحد الطرق، ألقت الشرطة في بريطانيا
، القبض على رجل شوهد في مقطع وهو يسمح لفتاة
بقيادة شاحنة
باتجاه أحد الطرق السريعة.
ويُظهر المقطع، الذي تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، فتاة
صغيرة، وهي تقود الشاحنة
على طرق سريع بالقرب من دونجانون بمقاطعة تايرون.
وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 49 عاما للاشتباه بارتكابه عدد من الجرائم، تشمل "المساعدة والتحريض على القيادة
أثناء عدم الأهلية بسبب العمر والقسوة على الأطفال".
وأطلق سراح الرجل بكفالة بانتظار مزيد من التحقيقات، بحسب صحيفة "ذا صن".
يأتي هذا بعد أسابيع فقط من ظهور مقطع فيديو صادم آخر لصبي صغير يقود شاحنة
على طريق سريع مزدحم في أيرلندا الشمالية.
انتقد عضو مجلس الحزب الديمقراطي الاتحادي كليمان كاثبرتسون الفيديو ووصفه بأنه "متهور" و "مهمل".
وأضاف: "آمل أن يتمكن شخص ما من تحديد المتورطين وإبلاغ الشرطة بذلك. يجب أن يكون عمرك 17 عامًا للحصول على رخصة مؤقتة، وهذا الطفل بالتأكيد ليس 17 عامًا".
وتابع: "لقد تعرضنا للكثير من الحوادث على هذا الطريق مؤخرًا والعديد منها أدى إلى وفيات. يريد الناس رؤية الطرق آمنة ولكن السلوك في الفيديو متهور وغير مبال".
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