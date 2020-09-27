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فيديو صادم.. امرأة تعثر على ثعبان سام داخل سيارتها

الأحد، 27-09-2020 04:45 م فتحي مجدي

أصيبت امرأة أسترالية بحالة من الصدمة عندما اكتشفت ثعبانًا سامًا داخل سيارتها. 

وسارعت المرأة إلى الاتصال أخصائي الزواحف للمساعدة بعدما اكتشفت وجود الثعبان داخل السيارة.

قال أندرو سميدلي، إنه اُستدعي إلى صيدلية في كوينزلاند من قبل امرأة كانت تتجه للعمل عندما اكتشفت ثعبانًا ينزلق من صندوق القفازات في سيارتها.

وأضاف إنه من الصعب عادة العثور على ثعابين تختبئ داخل السيارات، لكن الثعبان في هذه الحالة جعل عمله أسهل بالنسبة له من خلال التراجع إلى صندوق القفازات. وأشار إلى أن الثعبان سام ذو بطن أحمر أسود.



 

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