فيديو.. شبح يخيف الكلاب أثناء وجودها بالمنزل

الأحد، 06-09-2020
05:26 م
فتحي مجدي
وثق مقطع فيديو، اللحظة التي ينبح فيها زوج من الكلاب بينما بدت بطانية تتحرك من تلقاء نفسها، في حادثة "خارقة للطبيعة" التقطت بواسطة كاميرا (Furbo) للحيوانات الأليفة.
وفي المقطع الذي تم تداوله على تطبيق "تيك توك"، يقفز كلبان صغيران على الأريكة فوق عتبة النافذة، ويبدو أنهما ينبحان على شيء يمكنهما رؤيته أو سماعه بالخارج.
أثناء إدارة ظهرهما، يبدو أن بطانية على الأريكة ترفع نفسها في إحدى الزوايا عدة مرات. تظهر الحركة لأعلى ولأسفل كما لو أن شيئًا يتنفس، على الرغم من أنه لا يبدو أن هناك أي شيء مختبئًا تحت البطانية. ويستمر الكلبان في النباح أثناء ذلك.
يأتي هذا بعد أن تم التقاط "شبح
" قطة ميتة على كاميرا الحيوانات الأليفة.
وعلى منصة "ريديت"، أوضحت المرأة أن قطتها، بلاك جاك، توفيت في 24 مايو، وهو اليوم الذي التقطت فيه "شبح
ها" أمام الكاميرا.
في المقطع، قفزت واحدة من قطتيها الأخريين من السرير، وخرجت إلى الممر لتحييها وهي تدخل منزلها. في هذه الأثناء، يظهر "ضباب شبح
" من خلال الدرابزين خارج المنزل في لقطات غامضة التقطتها كاميرا جرس الباب في وقت متأخر من الليل.
https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/dog-camera-captures-ghost-freaking-22637671