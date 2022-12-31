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فيديو رائع للشيف بورك و «الشيف الصغير» يعدان «سيخ كفتة»

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الشيف بوراك
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Teads
السبت، 31-12-2022 11:16 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشيف التركي الشهير بوراك رفقة طفل صغير يرتدي زي الشيف ويقوم بإعداد سبخ كفتة كبير بطريقة رائعة.
ويظهر الشيف بوراك في الفيديو وهو يقوم بتقطيع اللحم بالسكين وفرمها حتى تصبح صالحة لعمل الكفتة بمساعدة "الشيف الصغير" الذي كان يتفاعل معه ويقلده.
ثم قام الشيف بوراك بتجهيز سيخ الكفتة والذي كان يبلغ طوله قرابة المتر (100 سم)، ووضعه على الفحم المشتعل، وبعد تجهيزه قام بإعداد ساندوتش "للشيف الصغير" معه في مقطع مبهج، نال إعجاب الكثيرين.
 

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