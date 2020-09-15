فيديو تقشعر له الأبدان.. تمساح ضخم على بعد أمتار من الأطفال

الثلاثاء، 15-09-2020
05:59 م
فتحي مجدي
أظهر مقطع فيديو
، تمساح
ًا ضخمًا على مقربة من طريق يلعب فيه الأطفال، لكنه لم يصب أيًا منهم بأذى.
والتقط زائر في محمية سونجي بولوه في سنغافورة يوم الخميس، مقطع فيديو
يظهر فيه التمساح
وهو يتفقد محيطه تحت سطح الماء مباشرة، حيث يمكن سماع أصوات الأطفال خلف الكاميرا مباشرة.
ثم يقوم التمساح
بتمويه نفسه عن طريق الغمر تحت الماء، وهو على بعد بضعة أمتار من الأطفال الصغار.
وفي العام الماضي، عثر على تمساح
كبير آخر على نفس امتداد الممر، ثم أقيمت الحواجز لمنع الحيوانات القاتلة من الاقتراب من الزوار.
وينصح المسؤولون أنه إذا رأى أي شخص تمساح
ًا فعليه التراجع ببطء والتزام الهدوء.
وتشاهد الزواحف بشكل أكثر شيوعًا في المياه أو في السهول الطينية بعيدًا عن طرق الزوار. لهذا السبب، يُطلب من الناس الالتزام بالطرق المحددة وعدم الابتعاد عنها.
يأتي ذلك بعد لقطات مذهلة، شوهد فيه تمساح
يخرج من الماء وهو يتسابق بجانب قارب.
قال روبرت دن، الذي صور المواجهة في كوينزلاند بأستراليا لموقع (9News): "في المرة الأولى التي جاء فيها كان يعاني من بعض الهسهسة، كان لديه القليل من الأزيز هناك، لقد تذمر كثيرًا".